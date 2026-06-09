知人男性を車ではね殺害しようとした疑いで逮捕された男が、覚醒剤を使用したとして再逮捕されました。平田尚人容疑者（45）は5月、覚醒剤を使用した疑いが持たれています。東京都内で知人の男性（50代）を車ではね殺害しようとした疑いで逮捕された際、覚醒剤の陽性反応が出て吸引器具も見つかりました。平田容疑者は、容疑を認めているということです。