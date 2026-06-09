生命保険文化センターの調査によれば、介護期間が約15年に及んだ場合、将来的に必要となる総費用は3,200万円を超えるというデータも存在します。「親の年金と実家」を“いつでも帰れる安全地帯”と思い込んでいると、ある日突然、その前提が崩れ去ることも少なくありません。月14万円の年金をアテに海外を放浪していたジョージさん（仮名・52歳）を待ち受けていた、取り返しのつかない結末とは。俺の帰る家がない？…「世界を旅す