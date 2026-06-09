どうしても美容院に入りたがらない3歳の女の子。美容師さんが機転を利かせて、なんとかカットできたエピソードがSNSで話題に。投稿した母親のMay（仮）さんにたずねました。【写真】娘のイヤイヤで、まさかの事態に……娘さんはお菓子で釣っても美容院に入りたがらず、お菓子だけ先に食べてしまったと言います。そこで、自転車の後ろに乗ったまま、前髪を揃えてもらったのでした。この出来事を振り返り「いつかの結婚式で公開して