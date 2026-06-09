豪華装備と高性能を兼ね備えたフラッグシップモデルトヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーを追加したほか、内装加飾の変更によって商品力の向上が図られています。では、そのなかでも最も高価な最上級グレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”トヨタ「新・“4WD”高級ミニバン」です！ 画像を