北海道旭川市で2024年４月、当時17歳の女子高生Aさん（留萌市）が殺害された事件で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。検察側は「被害者の人格の尊厳を無視しており、極めて残虐で悪質。動機も身勝手で酌量の余地はない」として懲役27年を求刑した。22日に判決が言い渡される。 〈画像〉「懲役23年の実刑