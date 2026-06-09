「死んでやる！」と激昂した夫が自ら首にコードを巻き、首を吊った。その直後、妻は夫の足を持ち上げた――。一見すると自殺を手助けしたようにも見える行為だが、この女性は自殺幇助には問われなかったという。 【画像】『法医学教授が教えている 死体の授業』 『法医学教授が教えている 死体の授業』から一部を抜粋、編集し、あまり知られていない「自殺幇助と犯罪の境界線」を解説する。 布団に並んで死んで