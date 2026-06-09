彫師という職業は日本で何百年もの歴史を持ちながら、ある日突然「犯罪行為」として裁かれることになり、2017年に行われた大阪地裁では違法行為と認定され、彫師に罰金支払いを求める判決が下された。だが弁護士・亀石倫子氏らは諦めなかった。 【写真】被告人となった彫師の増田太輝さん 書籍『はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール』より一部を抜粋・再構成し、民主主義的な議論もないまま、法の解釈