＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞日本勢は12人が決勝ラウンドへ進んだが、桑木志帆、佐久間朱莉、神谷そら、小祝さくらのスポット参戦組も気を吐いた。【連続写真】桑木志帆のフェードが曲がらない理由右サイドでさばいてほとんどローテーションせずに振り抜く！日本勢2番手となるトータル1アンダーの14位につけたのは、2年連続2回目の出場となる桑木だった。昨年は56位