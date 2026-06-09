俳優・虹咲カリナの1stDVD『雨上がり！18歳！！』について、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」で“4K高画質”独占先行配信がスタートし、汗を流した素肌が眩しい癒やしのバスタイムを披露している。【写真】バスタイムショットも！見事な美ボディを披露した虹咲カリナ虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スタ