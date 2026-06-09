元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が7日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた自身の挙式＆披露宴で、ウエディングドレス姿で夫・中村橋之助（30）と幸せいっぱいの写真を披露した。【写真】「一生の宝物です」“世界にひとつ”のウエディングドレスで夫・中村橋之助と幸せいっぱいの能條愛未ファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリーエのドレスは、オードリー・ヘップバーンをイメージして38年