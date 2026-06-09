開業資金の返済に追われる厳しい現実元WBC世界フライ級王者・内藤大助が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」に出演。3000万円超の借金があることを明かした。【写真】「あとは貯金ですわ」神妙な面持ちで現在の借金生活を明かす内藤大助番組では、内藤が1年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着した。現在内藤は、フィット