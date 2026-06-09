歌手の中尾ミエさんが、80歳（傘寿）のバースデーライブ『中尾ミエ 80th birthday live No Time At All 〜人生もっともっと楽しまなくちゃ〜』を開催しました。ライブは、『Welcome to my show』からはじまり、続いて『帰ってきた女』を披露。満員となった客席に歌声を届けました。MCで中尾さんは、これまでの歩みを振り返りつつ「人生もっともっと楽しまなくちゃ」と観客に語りかけました。その後、ライブのサブタイトルにもなっ