お笑い芸人の森脇健児（59）が9日までに、自身のXを更新。母校が記録した日本高校記録更新の瞬間を生観戦したことを報告した。【写真】驚異的すぎる…森脇健児が観戦した日本高校記録更新の4継メンバー森脇は「今も丸刈りで紺のランシャツにピンクのランパン 43年前と同じだがタイムが、、、、おめでとうございます日本高校記録！！！！」と投稿。陸上の京都府の高校総体を生観戦し、母校・洛南高校が4×100メートルリレーで高