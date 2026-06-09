◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンクー阪神(9日、みずほPayPayドーム)今週のカードはいずれもパ・リーグの本拠地で開催。ソフトバンクは阪神を迎えうちます。昨季の交流戦で優勝したソフトバンクは、今季もその強さを維持。10勝2敗で交流戦首位につけています。勢いそのままに走り抜けたい交流戦最終週、阪神との初戦には大津亮介投手が先発。前回登板となった2日の中日戦でプロ初完封勝利をあげており、交流戦に入ってからは2登