ちーまきが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】ちーまきも登場！『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ7ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。これだけの活躍をしていても「肩書きは“普通の女子大生”がいいです」と語る彼女。その自然体が人気の秘密なのかもしれない。ちーまきは、2005年9月27日生まれ、福井県出身。趣味は音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦。2023年、下着PR案件出演をきっ