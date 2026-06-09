面識のない大学生に暴行を加え、死亡させた罪に問われた当時17歳の元少年に、熊本地方裁判所は、8日、求刑通り、懲役10年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】「反省の言葉は遺族に届いていない」保護観察中に大学生を暴行死させた19歳元少年求刑通り"懲役10年"の判決熊本地裁 判決を受けたのは、事件当時17歳で現在19歳の元少年です。 事件・裁判の概要 この裁判は、2024年2月、保護観察中の元少年が熊本市中央区安政