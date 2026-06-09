ドジャースは８日（日本時間９日）、次戦の９日（同１０日）からのパイレーツ戦へ向けて、空路で移動する際のオフショットを公開した。全員が右胸にチームロゴが入った淡いグレーのチームジャージを着用。キャップをかぶった大谷翔平投手は、ヘッドフォンを首にかけ、黒いバックを左肩からかけて飛行機へ。サングラスをかけた山本由伸投手は、上着の前を開けて、右手にコーヒー、左手にバッグを持ち、まるでモデルのような出で