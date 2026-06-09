ローソンは、きょう9日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第2週商品を全国店舗で順次発売する。第2週は「盛りすぎ！メンチバーガー」や「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」など人気商品が増量して登場。新たに「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」も加わり、ボリューム感と話題性をさらに強化する。【画像】具がはみ出すぎ！2週目対象メニュー一覧創業51周年を記念した「超ハッピーす