TBSの田村真子アナウンサー（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。白い鳥の絵文字を添えて純白のウエディングドレス姿を披露し、「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」「美しすぎて尊い」などと反響を呼んでいる。【写真】「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」純白ウエディングドレス姿の田村真子アナ※和装ショットは3枚目田村アナは、ティアラをつけた純白のウエディングドレス姿、鮮やかな着物をまとった和