【ニューヨーク共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグF組初戦で日本と対戦するオランダは8日、ニューヨークでウズベキスタンとW杯前最後の実戦となる国際親善試合を行い、2―1で勝った。終始ボールを支配して相手守備ラインの背後を突き、前半にハクポ（リバプール）のPKで先制。その後は決定機をものにできず、終盤に退場者を出して追い付かれたが、試合終了間際にハクポが再びPKを決めた。オラ