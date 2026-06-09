【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは８日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。上場時期は未定としている。既に申請済みのスペースＸやアンソロピックと並んで史上最大規模のＩＰＯになる可能性がある。ＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案をＳＥＣに提出した。財務情報や売り出す株数、公開価格などは現時点では開