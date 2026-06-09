５月３１日に嵐としての活動を終了した相葉雅紀（４３）が、１１月６日公開の「４アウト−もう一度、プレイボール−」で４年ぶりとなる映画主演を務めることが８日、分かった。原作は元プロ野球・巨人監督で昨年死去した長嶋茂雄さんから熱いエールを送られた小説で、実話を元にした物語の映画化。今作はデイリースポーツなどが特別協力する。撮影は昨年１１月から今年２月に行われ、相葉は「全国身体障害者野球大会」で日本一