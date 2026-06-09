【モデルプレス＝2026/06/09】相葉雅紀が主演を務める映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』が11月6日に全国公開することが決定した。【写真】相葉雅紀主演映画、長嶋茂雄氏推薦の原作◆相葉雅紀主演映画「4アウト ─もう一度、プレイボール─」決定社会人野球を戦力外となり、夢をあきらめた主人公・矢上（相葉雅紀）は再就職先として選んだ障害者スポーツセンターで、野球をやりたい障がい者たちと出会う。“障がい者に野