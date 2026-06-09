【モデルプレス＝2026/06/09】実写映画『ルックバック』で主人公の2人を出口夏希と蒔田彩珠が演じることが発表。さらに、日本での公開日が2026年9月11日に決定した。さらに、子ども時代を演じるキャスト、ティザービジュアル2種、特報映像60秒も合わせて解禁となった。【写真】実写映画「ルックバック」藤野と京本の子ども時代を演じるキャスト◆実写映画「ルックバック」ダブル主演キャストに出口夏希＆蒔田彩珠ひたむきに漫画と