【モデルプレス＝2026/06/09】アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューした8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。同事務所の代表取締役社長である中川悠介氏が、Weverse Japan代表のムン・ジス氏とともにメディアの取材に応じ、K-POPやそのファンダムの文