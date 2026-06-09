ファッションモデルのミランダ・カーさん（43）が2026年6月4日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（36）との夫婦ショットを披露した。夫のエヴァンさんの誕生日を祝福ミランダ・カーさんは、「Happy birthday to my darling Evan」と夫のエヴァンさんの誕生日を祝福し、顔を寄せ合う夫婦ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミランダさんはアウターを羽織り