気になる女性をゴルフに誘った日。 いいところを見せようと意気込んだものの、大叩きしてしまって大惨事……なんて経験、男性ゴルファーなら一度はあるのではないでしょうか？ マンガ『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」のエピソードから、見栄と意地が招いた悲劇の「あるある」をご紹介します。 気になる同僚をゴルフに誘ったけれど… 主人公の青山君は、会社の受付の河合あゆみさんをゴルフに誘います