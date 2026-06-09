福岡市で、建設業の魅力を高校生が体験する出前授業が開かれました。その背景には、人材確保が急務となっている現状があり、改善も進んでいるようです。 福岡市南区の福岡第一高校で5日に開かれた出前授業には、建築デザイン科の2年生38人が参加しました。この出前授業は、建設現場で働く人たちの高齢化や減少を踏まえ、今後、建設業界で働く人たちの確保や育成のために、九州地方整備局と建設業者でつくる団体が2017年から開