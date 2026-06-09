沖縄・辺野古で船の転覆事故を起こし、修学旅行生の犠牲者を出した抗議団体は、中国共産党系の"プロパガンダ・メディア"の取材に協力していた──そう伝える本誌・週刊ポスト報道には大きな反響が寄せられた。【写真】政治的な立ち回りが上手い“オヤジ転がし”の達人中国共産党系“プロパガンダ・メディア”『環球時報』の邢暁婧氏そうした中国の「宣伝工作機関」は日中関係の冷え込みを横目に、日本側にアプロ