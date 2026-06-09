ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）が８日に男子ツアーのフジサンケイクラシックの中止を発表したことを報じた。同大会はフジテレビなどフジサンケイグループが主催。１９７３年に埼玉・高坂ＣＣで始まり、８１年から静岡・川奈ホテルＧＣに会場を移し、２００５年からは山梨・富士桜ＣＣで行われてきた。番組では昨年は大手スーパーマーケットのロピアが