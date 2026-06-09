北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らは８日（日本時間９日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイをチャーター機で出発し、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルに到着した。ホテルに入る際には、選手たちは落ち着いた様子でバスを降りた。ＭＦ久保建英がファンサービスに応じる場面もみられた。チームは８日午後６時から、ＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで公開練習を行う予定となっている。