俳優の藤岡弘、（80）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女で俳優の天翔愛（24）と5日発売の雑誌『andGIRL』（DONUTS）のウエディング特集に親子で登場した藤岡は、笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”を披露した。【写真】「やだなんか泣きそう」笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”が公開された藤岡弘、＆天翔愛藤岡と天翔は同特集で、いつか訪れる“その日”をシミュレーションし、幸せな花嫁とその父親と