アメリカのトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し、イランへの攻撃停止を強く求めたことを明らかにしたと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は8日、トランプ大統領が取材に対し、この日に行われたネタニヤフ首相との電話会談の中で「気をつけろ、孤立することになるぞ」と伝え、イランに対する攻撃を停止するよう強く求めたことを明らかにしたと報じました。また、トランプ大統領は「イランから