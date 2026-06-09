東京・品川区の工事現場で足場が崩れる事故がありました。8日午後4時ごろ、品川区西五反田でアパートの解体中に足場の一部が崩落しました。近所の人は「ドカンとすごい音がした。怖い」と話しました。作業員5人にけがはなく、「ワイヤーが切れた」と話しているということです。周辺は4時間にわたり交通規制が行われました。