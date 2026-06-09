元K-1世界王者の魔裟斗（47）の妻でタレントの矢沢心（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。引き締まった美スタイルを披露し、現在の身長と体重も公表した。【写真】「身長161センチ 体重46.5キロ」引き締まった美ボディを披露した矢沢心矢沢は「4月5月6月 新学期が始まったり卒業シーズンでもありわが家の子供たちも行事ぎっしり。1日に娘の学校や息子の学校を行き来し 学校で楽しそうな姿 友だちと笑顔で過ごす姿 先生た