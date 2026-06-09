◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・一塁」で先発出場予定。4戦ぶりに4番復帰し、現在打率は.235で13本塁打、37打点。とはいえ、6月に入り全6戦安打の24打数10安打、1本塁打、4打点で打率.417と勢いを取り戻している。同6戦中4戦でマルチ安打と安定感も抜群。現在チームは2連勝中で借金2