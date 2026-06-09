【梅雨前線南下で本州の雨は次第に止む】きょうは低気圧の影響で北海道で断続的に雨が降るでしょう。本州付近も梅雨前線の影響で、朝は雨の所が多くなりますが、日中は次第に雨は止む見込みです。関東の雨は朝までですが、夕方以降は関東北部でにわか雨の所がありそうです。大阪、名古屋、仙台の雨も朝までで、仙台では日中日差しも出るでしょう。北陸は昼前まで雨の所が多くなります。九州南部は梅雨前線の影響が続き、本降りの雨