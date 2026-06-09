カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とみられる日本人の男が、タイで拘束されました。タイ警察は首都バンコク近郊の空港で7日、マレーシアに向け出国しようとしていた菅原孝文容疑者（31）を拘束したと発表しました。菅原容疑者はカンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダー格とみられ、警察官などをかたり金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕状が出されているということです。このグループは日本国内で40件