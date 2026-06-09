プロントコーポレーションが展開するPRONTO（プロント）は、カフェタイム（サカバタイム除く）限定で、夏季限定の大容量・ギガサイズ・XLサイズの商品3種の販売を2026年6月9日から開始します。ギガサイズは約2.5倍今年はXLサイズに加え、新たにギガサイズが登場します。容量はRサイズに対してXLサイズが約1.8倍、ギガサイズが約2.5倍と、暑い季節にたっぷり楽しめるボリューム感です。 ギガサイズの対象商品は、アイスコーヒー、ア