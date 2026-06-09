藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。第1子が生後約3カ月を迎えたトリンドルは、母乳に関する悩みを明かし…。【映像】トリンドル玲奈、打ち合わせ中に授乳をはじめ…リアルな会話に「かわいい」の声番組では、トリンドルが1日の育児スケジュールを公開。そこで朝6時に最初の授乳をし、その3時間半後にも