6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうち2作品目として、趣里が初主演を務める『実家じまい』が発表された。 参考：趣里、朝ドラヒロインを経て変化したプレッシャーとの向き合い方「心身ともに鍛えられた」 タモリがストーリーテラーを務める本シリーズは、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編