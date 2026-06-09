TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』より、永作博美らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。 参考：『時すでにおスシ!?』“みなと”永作博美が見つけた原点“おいしい”がつなぐ未来へ 本作は、永作演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミ