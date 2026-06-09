スキージャンプ女子の高梨沙羅（29）は6月4日、Instagramを更新。長年支えてくれた大切な人への思いをつづった。 【画像】元ロコ・ソラーレ選手、夫と“競艇デート”な私生活を公開洗練された私服姿に「モデル顔負け」「カッコ可愛い」 高梨は、自身がお姫様抱っこされている写真とともに「小さい頃からずっと憧れの先輩」「17の頃から何があっても側で支えてくれる人」と大切な存在を紹介。「良い時