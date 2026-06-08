子育てのストレスなどが原因となり、乳幼児虐待に走ってしまう親の話がたびたびニュースで報じられます。そういった事態を起こさないためには、一体、どのようにすればよかったのでしょうか？ 今回は乳幼児虐待が起きる要因や虐待の具体的な内容について、あおきメンタルクリニックの青木先生に教えてもらいました。 編集部 ときどきニュースで乳幼児虐待の事件を耳にします。一体なぜ、こうしたことが起きるの