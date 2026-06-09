東京ビジュアルアーツ・アカデミー写真学科は、フォトイベント「V Photo fair」を6月11日（木）から6月21日（日）まで開催する。会場は原宿の「Creative Space Akademeia 21 Harajuku」。入場は無料。 同校の写真学科に在籍する学生や卒業生による作品展示会と、写真集を中心としたブックフェア、トークショーなどを行うイベント。昨年初開催されて反響を呼んだイベントの2回目となる。 前半は東