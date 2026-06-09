●雲の目立つ空模様。朝のうちはにわか雨に注意を●最高気温は各地25度前後。内陸や瀬戸内側ほど少々蒸し暑い●あす10日(水)は天気回復。朝はヒンヤリ空気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう8日(月)は午後になっても、雨雲がしつこく県内に流れ込みました。昨夜は一度まとまった雨雲が東へ抜けましたが、きょう9日(火)午前6時20分現在はところどころに弱い雨雲が掛かっていて、朝のうちはにわか雨に注意が必要です。 雲の様