2026年6月7日、韓国メディアによると、経済協力開発機構（OECD）は韓国の潜在成長率が来年初めて1．5％を下回るとの見通しを示した。記事によると、OECDが公表した最新資料では、韓国の潜在成長率は25年の1．85％から26年に1．66％、27年には1．52％へ低下する見込みだという。特に27年の第4四半期には1．46％となり、統計開始以来初めて1．5％を割り込むと予測された。潜在成長率は、インフレを引き起こさずに達成可能な経済成長