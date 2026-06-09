東雲うみが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭ページに登場した。【写真】表紙＆巻頭は東雲うみ！『FLASH』に登場したつんこシャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新味あふれる姿は必見だ。東雲は9月26日生まれ、埼玉県出身。T162・B90(G)W59H100。大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人