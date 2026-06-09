きょう9日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)では、「店前に桜が咲いている店〜桜前線とともに2026〜」を届ける。【オモウマ写真】ミディアムレアの“常陸牛ステーキ定食（2420円）毎年恒例、店前に桜が咲いている店を探し、桜前線とともに日本列島を北上する企画。今年は、3人のスタッフで手分けしながら店をリサーチ。1月中旬に沖縄からスタートして約4か月間、