漫画『ルックバック』の実写映画が9月11日に公開されることが決定した。また、主人公の2人・藤野と京本を演じるダブル主演キャストは藤野役を出口夏希、京本役を蒔田彩珠が担当し、子ども時代の藤野役を七瀬ふうり、京本役を岡田六花が務めることが発表された。【動画】雰囲気出てるW主演の出口夏希＆蒔田彩珠！実写映画『ルックバック』映像■クランクインの4ヶ月前から漫画練習を積み重ね撮影4コマ漫画が得意なクラスの人気